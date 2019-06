🔴 Quanto vale Portugal no currículo? Acompanhe aqui a conferência Renascença sobre o mercado de trabalho

O encontro está marcado para esta terça-feira, dia 18 de junho, entre as 09h00 e as 13h00 no auditório da Renascença em Benfica, Lisboa.

O valor da marca Portugal vai estar em destaque numa conferência organizada pela Renascença em parceria com a Randstad Portugal.

A Randstad e a Renascença pretendem estimular o debate em torno dos grandes temas abordados pelo estudo Randstad Employer Branding Research, levando a sociedade portuguesa a refletir e a perspetivar o futuro do mercado de trabalho em Portugal. Pretende-se com este debate um cruzamento de olhares de empregados e empregadores, analisandotendências e desafios.

O valor da marca “Portugal” nos currículos profissionais e académicos dos indivíduos, na criação de valor das empresas e nas políticas públicas também estará em análise.

Numa manhã de debate, receberemos gestores, académicos, empresários e cidadãos, ligados direta e indiretamente, à imagem de Portugal veiculada por instituições e indivíduos num contexto económico competitivo à escala global.

Todos podem assistir a esta conferência que será de entrada gratuita através de inscrição ou via streaming no Facebook ou aqui na página da Renascença,



PROGRAMA

Host José Pedro Frazão, Jornalista Renascença



8h30 – Credenciação

9h00 – Boas Vindas

Pedro Leal - Director Geral Renascença



9h05 – Abertura

José Miguel Leonardo, CEO da Randstad Portugal

9h10 - O Randstad Employer Brand Research 2019 e a marca Portugal

Inês Veloso, Director of Marketing and Communications Randstad Portugal

9h20 – Focus Group ao vivo: A marca “Portugal” na vida de todos os dias

Debate com cinco personalidades de várias áreas que partilham experiências com a plateia

9h45 –Debate : Fazer a diferença no trabalho pela marca Portugal

Vanda de Jesus, Diretora de Marketing e Comunicação da Microsoft

Rita Campos e Cunha, Professora de Human Resources Management, Directora Mestrados, Nova School of Business & Economics

Stephan Morais, Managing General Partner da Indico Capital Partners

10h45 – Pausa para Café



11h00 – Focus Group ao vivo: O que eu espero de quem decide

Debate com cinco personalidades de várias áreas que lançam questões para a plateia

11h20 - Debate : Fazer a diferença na estratégia pela marca Portugal

Adolfo Mesquita Nunes, Advogado, Ex-Secretário de Estado do Turismo

Jorge Henriques, Vice-Presidente do Conselho Geral e da Direção da Confederação Empresarial de Portugal



Rita Batista Marques, Presidente da Portugal Ventures

12h45 – Wrap-up da Conferência : o bloco de notas de…

Pedro Lomba, Advogado na PLMJ e Professor Universitário, Ex- Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares

13h00 - Fim da Conferência