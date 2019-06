Crianças do Málaga interrompem jogo para recriminar comportamento dos pais

A equipa de sub-12 do Málaga deu uma lição de "fair play" aos próprios pais, no domingo, quando jogava diante do Sporting.

Durante um jogo da Costa de la Luz Cup, em Huelva, uma discussão entre pais de futebolistas, alegadamente das duas equipas, obrigou, inclusive, à intervenção policial. Contudo, quem resolveu o assunto foram as crianças do Málaga. Com autorização dos treinadores, os jovens decidiram parar de jogar e, abraçados, viraram-se de costas para a bancada onde decorriam os desacatos. Quando se viraram para as bancadas, fizeram gestos como que a dizer "assim não".

Antes de regressar ao jogo, a equipa de sub-12 do Málaga foi aplaudida pelos espectadores. Mais tarde, os jovens teriam recompensa: o Málaga foi o vencedor do torneio na categoria, ao derrotar o Bétis, na final.