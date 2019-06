Pelo menos 300 empresas continuam encerradas dois anos depois dos incêndios

Dois anos depois dos incêndios de 2017 há ainda, pelo menos, 300 empresas que permanecem encerradas. A informação foi avançada à Renascença por Nuno Tavares Pereira, porta-voz do Movimento Associativo de Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões (MAAVIM), concelho da Tábua.

“Diminuiu muito a capacidade das pessoas que estavam cá para trabalhar, tem sido difícil. Contabilizamos, pelos conhecimentos que temos do terreno, cerca de 300 empresas que já não voltaram a funcionar, que estavam registadas com atividade que nunca mais vão repor o que faziam antigamente, porque entretanto as pessoas decidiram que mais vale fechar do que ter mais prejuízo”, explica Nuno Pereira.

O porta-voz do MAAVIM denuncia a complicada situação em que foram deixados vários proprietários, que ainda hoje pagam empréstimos sobre imóveis que perderam nos incêndios de há dois anos.