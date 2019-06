João Sousa na 2.ª ronda na relva de Halle

João Sousa apurou-se, esta segunda-feira, para a 2.ª ronda do Open de Halle, na Alemanha, na sua segunda aparição na relva, esta temporada. O tenista português, 71 do mundo, bateu o polaco Hubert Hurkacz, número 53, em dois sets, por 7-6 e 6-1.

Terceira vitória do número um nacional, depois de nas duas rondas de qualificação ter eliminado o italiano Jannik Sinner e o sérvio Miomir Kecmanovic. Sousa dá sinais de que poderá estar a iniciar um bom ciclo de resultados e terá novo teste, na quarta-feira, em Halle, frente ao vencedor do encontro entre o croata Borna Coric, número 14 do mundo, e o espanhol Jaume Munar, 88.º do "ranking" ATP.