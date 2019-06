Nádia Piazza. Dois anos depois dos incêndios “está tudo por fazer, temos que trabalhar todos"

Veja também:

Dois anos depois dos incêndios que provocaram dezenas de mortos em Pedrógão Grande “está tudo por fazer”, afirmou esta segunda-feira a presidente da Associação de Vítimas, Nádia Piazza.

No dia em que Portugal recorda a tragédia de 2017, Nádia Piazza apela a comunidades e políticos que trabalhem em conjunto.

“Está tudo por fazer. Temos que trabalhar, temos que trabalhar todos: comunidade, Governo, a Assembleia da República tem que aprovar as leis que estão pendentes, deixar um bocadinho as politiquices e aprovar as leis que são precisas”, disse à margem da assinatura do protocolo para a construção do Memorial às Vítimas dos Incêndios de Pedrógão Grande (AVIPG), que decorreu na Câmara de Castanheira de Pera.

“Acreditem, quem anda por aqui já viu: isto é um barril de pólvora autêntico”, alerta a presidente da Associação de Vítimas de Pedrógão Grande.

No seu discurso durante a assinatura do protocolo, Nádia Piazza disse que aqueles que não lembram o passado estão condenados a repeti-lo, a propósito da tragédia de 17 de junho de 2017.

"Hoje é o dia que assinalamos um verdadeiro holocausto em Portugal, pela destruição de vidas e bens", frisou.