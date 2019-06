Frederico Silva na 2.ª ronda em Bratislava

Frederico Ferreira Silva venceu Tomislav Brkic, na 1.ª ronda do Challenger de Bratislava, na Eslováquia. O tenista português, 327 do "ranking" mundial, tinha pela frente o número 299 e conseguiu vencer em três sets, pelos parciais de 6-2, 3-6 e 6-0. O bósnio não resistiu no último parcial e o número cinco português apurou-se para a 2.ª ronda, onde vai defrontar Gonçalo Oliveira.

O quarto melhor português na classificação ATP, 256 do mundo, teve acesso direto à 2.ª ronda, como 14.º cabeça-de-série do torneio.