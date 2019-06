Paulo Fonseca chega à Roma e Totti deixa o clube

Paulo Fonseca não vai trabalhar com Franceco Totti na Roma. O antigo capitão do clube termina uma relação de 30 anos por sentir que é colocado de lado nas decisões de âmbito técnico. Totti nunca referiu a chegada do treinador português como motivo para a sua saída e em Itália o que a imprensa publica é que a divergência é com o diretor desportivo que escolheu Fonseca.

"Demito-me do meu cargo na Rona. Perante as condições atuais, creio que esta é a decisão certa. Nunca tive a possibilidade de operar de forma efetiva na área técnica. Portanto, considero que esta é uma decisão coerente. Na Roma não deve haver fações, mas sim uma equipa unida, com o mesmo objetivo", disse o antigo jogador, em conferência de imprensa.

Totti, de 42 anos, jogou na Roma até aos 41 e despediu-se dos relvados na época 2016/17. Na última época assumiu o cargo de diretor técnico.