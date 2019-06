Camisola alternativa do Porto será amarela

O FC Porto apresentou, esta segunda-feira, o equipamento alternativo para a época 2019/20. O amarelo é a cor dominante de um modelo inspirado nas cores do bilhete da final da Taça UEFA que o FC Porto venceu em 2003, em Sevilha.

O amarelo “lemon chrome”, que predomina no equipamento, foi escolhido a partir do bilhete para a final. Uma faixa em azul “snorkel”, de um ombro ao outro, completa a camisola. Os calções são da mesma cor e as meias são azuis e amarelas.

O Porto apresenta a segunda camisola para a próxima época, depois dejá ter revelado o equipamento principal, azul e branco com uma faixa azul de ombro a ombro, e o terceiro equipamento que foi descrito como "pele de dragão" e em dois tons de azul.