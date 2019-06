Gulbenkian vende petrolífera Partex por cerca de 555 milhões de euros

A Fundação Gulbenkian assinou esta segunda-feira um acordo para a venda da companhia petrolífera Partex com a PTT Exploration and Production (PTTEP), empresa pública tailandesa de exploração e produção de petróleo, por 622 milhões de dólares (cerca de 555 milhões de euros).

Em comunicado agora divulgado, a Fundação Gulbenkian informou que "a operação terá um valor de 622 milhões de dólares, sujeita aos ajustes habituais nestas transações", sendo que "o acordo seguirá agora o habitual processo de autorizações, que deverá estar concluído até final do ano".

A Fundação Gulbenkian já tinha anunciado a intenção de sair do negócio da exploração de petróleo, com ativos avaliados em cerca de 457 milhões de euros, para ser mais sustentável, um negócio criado em 1938 pelo seu fundador, Calouste Gulbenkian.

"A PTTEP pretende utilizar a Partex como uma plataforma de crescimento, alargando as relações que a empresa hoje detém nos países em que opera. A PTTEP compromete-se a manter a gestão e restantes colaboradores da empresa, bem como o escritório em Lisboa segundo os termos acordados para a transação. A PTTEP compromete-se ainda a manter a marca Partex", lê-se ainda no comunicado.



A Partex foi fundada em 1938, por Calouste Gulbenkian, que até então "tinha sido o grande promotor da criação da Iraq Petroleum Company, uma empresa que reuniu os interesses das empresas que hoje se chamam BP, Shell, Total, Exxon Mobil, e onde ficou com 5%, passando a ser conhecido como o "Mister Five Per Cent".