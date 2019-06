Natxo González espera criar equipa fiável em Tondela

Natxo González apresenta-se como um treinador que gosta de ver a sua equipa com bola, mas sem uma ideia fixa. O sucessor de Pepa no Tondela gosta, acima de tudo, de ter "uma equipa fiável". O espanhol, de 52 anos, estreia-se fora do seu país e a este nível de competição.

Com passagens de sucesso por clubes de escalões secundários, como Reus e Alavés, Natxo González também passou por Saragoça e Deportivo. Agora abraça o projeto do Tondela: "É um desafio. Aqui não se pode subir para outra divisão e nos últimos anos estive em projetos para subir de categoria. Este é um novo desafio".

"A nível profissional é uma motivação especial", reconhece o treinador que prefere definir "objetivos parciais" para atingir o objetivo final. Natxo González subsitui Pepa em Tondela e assina por duas temporada com o clube beirão.