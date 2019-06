Reitores dão luz verde a mais vagas nos cursos mais procurados

Veja também:



Os reitores aceitam a proposta do Governo (e da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior) para serem criadas mais vagas nos cursos procurados pelos estudantes com média superior a 17 valores.

No parecer a que a Renascença teve acesso, sobre o despacho de fixação de vagas que vai ser remetido esta segunda-feira ao ministro do Ensino Superior, os reitores defendem a mesma política para todo o país.

Segundo o Conselho dos Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), o aumento entre 5% e 15% nas instituições de ensino de Lisboa e do Porto não é suficiente.

Com vista a definir as regras de acesso ao ensino superior no próximo ano letivo, o Governo criou um grupo de trabalho, que recomendou o aumento do número de vagas em, pelo menos, 5% nos cursos superiores procurados pelos estudantes que terminam o secundário com 17 ou mais valores de média – os chamados cursos com ‘índice de excelência superior a 100’.

Em declarações à Renascença, o presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior explica que o objetivo é que aplicar a medida às universidades de todo o país, sendo que deverão manter-se os cortes nas vagas nos cursos menos procurados, em Lisboa, Porto e no litoral do país.

As propostas da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior foram enviadas ao Ministério da Ciência e Ensino Superior e foram refletidas na proposta de despacho que o Governo enviou aos reitores e presidentes dos politécnicos, para que fosse analisada.

A aprovação chegou esta segunda-feira da parte dos reitores.

As candidaturas ao ensino superior decorrem entre 17 de julho e 6 de agosto.