Victor Seabra Franco: "Não vou hipotecar o clube para nos mantermos na II Liga"

A felicidade da subida aos campeonatos profissionais não retira clarividência ao presidente do Casa Pia Atlético Clube, Victor Seabra Cardoso. O dirigente, em declarações a Bola Branca, assegura que os gansos vão disputar a II Liga com um objetivo de continuidade, mas sem "hipotecar o clube".

"Vamos esforçar-nos por fazer o melhor possível. A maior ambição é mantermo-nos na II Liga", atira o dirigente, acrescentando outra ideia forte: "Não vamos arriscar a existência, a troco de uma manutenção a todo o custo".

Criação de SAD fora dos planos

Victor Seabra Cardoso rejeita a ideia de criação de uma SAD, já que é contra "o poder de terceiros" na gestão dos emblemas desportivos.

Na hora de festejar, o dirigente máximo dos Casa Pia elogia o Praiense, adversário que acabou por ser eliminado pela sua equipa, e recorda as agruras de uma época com quatro treinadores, e com luta desportiva e jurídica. "Esta foi uma vitória dos jogadores, eles acreditaram mais do que eu", conclui Victor Seabra Franco.

O Casa Pia foi treinado por José da Paz, Filipe Pedro, Gonçalo Monteiro e terminou a época com Luís Loureiro. Segundo classificado da Série D do Campeonato do Portugal, o clube eliminou o Sporting de Espinho e o Praiense no "play-off" e vai discutir o título com o Vilafranquense.

No domingo, nos Açores, o clube lisboeta perdeu com o Praiense, por 2-1, mas beneficiou do golo fora, depois de ter vencido, em casa, por 1-0.