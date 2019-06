João Sousa segura lugar 71 no "ranking" ATP

João Sousa mantém o lugar 71 no "ranking" mundial de ténis. O número um nacional está em Halle, esta semana, para participar no segundo torneio de relva, depois de ter sido eliminado na Holanda, na sua estreia na superfície, esta temporada.

Pedro Sousa continua a ser o segundo melhor tenista português e nesta atualização regista subida de duas posições para o lugar 122. João Domingues cai três e está no lugar 166.

No topo tudo na mesma. Não há qualquer alteração entre os primeiros 20 e na frente segue Novak Djokovic. Nadal é o número dois do mundo e Federer segue no terceiro posto.