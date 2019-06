Ferro não pensa em sair do Benfica

Ferro sente que não é hora de pensar numa transferência. O central despertou interesse de alguns clube europeus, mas, em entrevista ao jornal "O Jogo", o jogador diz que quer "continuar a ajudar o Benfica a conquistar títulos". "Neste momento, não [me imagino a sair]. Acho que tenho de me consolidar aqui e só penso no Benfica", sublinha.

O próximo passo que o jogador, de 22 anos, é estrear-se pela seleção nacional. Rúben Dias, seu companheiro na defesa desde há muitos anos já alcançou essa meta. Ferro espera, em breve, cumprir o sonho. "Estou a trabalhar para isso. O meu objetivo será chegar lá para poder ajudar a seleção. É um sonho que tenho", admite.

Ferro disputou 13 jogos na I Liga, depois de ter sido promovido à equipa principal por Bruno Lage, na sequência da lesão de Jardel. O central olha para a época e conclui que o jogo com o FC Porto no Dragão "foi o ponto de viragem". "Passámos para a frente e ficámos a depender de nós", remata.

Ferro tem contrato com o Benfica até 2023 e cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. O jogador começou a época na equipa, onde fez 19 jogos, e terminou na equipa principal, com 18 jogos e três golos.