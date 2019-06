Jorge Jesus está convencido de que "não há jogador nenhum que não queira jogar no Flamengo"

Jorge Jesus está de volta ao Rio de Janeiro, depois de um curto período de férias em Portugal, e agora é para ficar em definitivo. O treinador português prepara o ataque ao mercado e, a julgar pelas suas palavras, terá os reforços que quiser.

À partida para o Brasil, Jesus disse que "não há um único jogador no mundo que não queira jogar no Flamengo". A questão foi colocada na perspetiva dele recorrer ao mercado português e a resposta foi no sentido de que tudo é possível.

O treinador, de 64 anos, garante que não tomou nota das reações, no Brasil, à sua contratação e reforça que foi fácil decidir pelo Flamengo. "Quando surgiu esta oportunidade tinha grandes equipas, mas não hesitei em escolher o Flamengo", sustenta.

A estreia de Jesus pelo clube carioca está marcada para 10 de julho. O Flamengo joga com o Atlético Paranaense, para os quartos de final Copa do Brasil.