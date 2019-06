Catar empata Paraguai e Queiroz lidera

O Catar, campeão asiático convidado para participar na Copa América, já de que falar no Brasil. A equipa orientada por Felix Sanchez empatou com o Paraguai, 2-2, depois de estar a perder por 2-0. Oscar Cardozo marcou o primeiro golo do jogo, de penálti, e outro antigo avançado do Benfica, Derlis González, fez o segundo para os sul-americanos, aos 56 minutos.

Mas a última meia hora do Catar foi de grande nível e a equipa empatou, com golos de Almoez Ali e Boualem Khoukhi. Este empate faz com que a Colômbia, de Carlos Queiroz, fique isolada no comando do Grupo B. Os colombianos bateram a Argentina, por 2-0, no sábado.

No Grupo C, o Uruguai bateu, na última noite, o Equador, por 4-0. Lodeiro, Cavani, Luis Suárez e Arturo Mina, na própria baliza, foram os autores dos golos. Os equatorianos jogaram com menos um elemento, desde os 24 minutos. Coates, central do Sporting, não saiu do banco do Uruguai.