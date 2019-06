Metros falham mas não são punidos

É preciso encontrar mecanismos para penalizar os metros de Lisboa, do Porto e Sul do Tejo em caso de falhas no serviço. É o que defende a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, que reclama a aplicação de multas às empresas, em caso de incumprimento.

Segundo o “Jornal de Notícias”, a Autoridade dos Transportes alerta ainda para o facto de mais de um terço das estações do Metro de Lisboa não estarem adaptadas a pessoas com deficiência.

Uma análise do regulador detetou que em nenhum dos três existe um instrumento legislativo com regras referentes aos diretos dos passageiros.

“Os três metros portugueses fazem a apenas uma “referência genérica” ao direito dos passageiros a um “serviço de qualidade, à reclamação ou o direito à informação de horários e preços. Não há qualquer referência a obrigações dos operadores, nem estabelecidas as implicações do não cumprimento dessas obrigações.

De acordo com esta entidade, pelo contrário, existe um foco nos deveres e obrigações dos passageiros.