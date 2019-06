A despedida de Félix

O adeus de João Félix ao Benfica é um dos destaques nas bancas, esta segunda-feira. O "Record" deixa a garantia em manchete: "Félix sai mesmo". Benfica já o dá como perdido. Atlético de Madrid é o destino mais provável, mas Manchester City também é possibilidade. "O Jogo", no entanto, diz que Félix rejeita o Atlético de Madrid. Esta segunda-feira, o jornal publica entrevista com Ferro. O central quer estrear-se pela seleção nacional.

A caminho da Luz está Raúl de Tomás. O ponta-de-lança do Real Madrid chegará parasuprir necessidade que o clube ainda consegue encontrar no Seixal, como referiu Luís Filipe Vieira, em entrevista à RenascençaRenascença.

O jornal "O Jogo" recupera dois jogadores que têm sido associados ao FC Porto: "Novo ataque a Zé Luís". O Porto sobe a parada depois de o Spartak ter recusado oito milhões de euros. Buffon continua a alimentar expectativas: "Está tudo em aberto".

"A Bola" conta que Tabata, do Portimonense, está reservado, e que Nakajima é desejado por Sérgio Conceição. Alex Telles, em entrevista apresentada pelo "Record", diz sentir-se bem no FC Porto.

A manchete do diário, no entanto, vai para o futsal: "Reconquista chega ao futsal". Benfica volta a ganhar o título, quatro anos depois. Os encarnados bateram o Sporting na "negra", por 4-3.

Robertone é o nome do momento no Sporting. "A Bola" diz que o médio argentino, visto como sucessor do Bruno Fernandes, pode chegar a Alvalade por oito milhões de euros. O "Record" anuncia que Eduardo Quaresma, capitão da seleção de sub-17, faz a pré-época com Marcel Keizer e Plata entusiasma o treinador.

Os três desportivos dão conta, ainda, dos dois novos clientes da II Liga. Vilafranquense e Casa Pia garantiram a subida e vão estar, pela primeira vez, na competição.