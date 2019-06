Arranca a primeira fase dos exames nacionais

Começa esta segunda-feira, a primeira fase dos exames nacionais, que dura duas semanas, com cerca de 160 mil alunos do secundário e 100 mil do ensino básico inscritos.

Os alunos do 11.º ano vão inaugurar a época de exames, com a prova de Filosofia. Para os alunos mais novos, esta semana, é também de regresso às provas de aferição: esta segunda é dia de Português e Estudo do Meio do 2.º ano; na quarta-feira, os mesmos alunos têm Matemática e Estudo do Meio.

Os exames nacionais do 11º ano vão incidir sobre um conjunto mais restrito de matéria, segundo o presidente do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE). Segundo Luís Pereira dos Santos, com a flexibilização curricular que decorreu, em projeto-piloto em algumas escolas, o organismo responsável pela elaboração das provas teve de optar por um leque menor de conteúdos que podem sair nesses exames.

O mesmo responsável afirmou que os exames nacionais vão ter matéria mais próxima do que "os professores ensinam".

“É uma das nossas preocupações: é que os exames, já que têm impacto nas práticas pedagógicas, que o tenham de uma forma positiva”, disse Luís Pereira dos Santos.

Os exames são depois distribuídos pelas forças de segurança – PSP e GNR consoante as zonas.



Consulte aqui o calendário das provas