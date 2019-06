​Em nome da mística, Valdo pede a Jonas que dê mais um ano ao Benfica

Valdo sabe bem que Jonas já não vai para novo - cumpriu recentemente o 35.º aniversário - e que os problemas com lesões na zona lombar têm atraiçoado a reta final da carreira do compatriota.



Mas há uma mensagem que o bicampeão pelo Benfica no final dos anos 80 e inícios dos anos 90 envia ao "Pistolas", através de Bola Branca: a mística encarnada está no ADN competitivo do avançado, que faz falta ao balneário.

As dúvidas em torno do futuro do brasileiro continuam a ser tabu, mas Valdo acredita que há margem física e emocional para Jonas dar mais um ano à sua carreira e, por consequência, mais uma época ao Benfica.

"Um atleta tem a sua importância não só dentro mas também fora de campo, no balneário. Ele sabe o que representa ser benfiquista. Vestiu essa camisola e veste com hombridade", começa por dizer, fazendo votos de que a "decisão certa" para o que resta da carreira de Jonas "seja ficar no Benfica".

"Espero sinceramente que ele consiga recuperar das lesões e que fique no Benfica", reforça o antigo internacional canarinho, uma das figuras da história do clube da Luz.

Jonas, de 35 anos, fez 31 jogos esta época e marcou 15 golos. Em 183 jogos pelo Benfica, o avançado fez 137 golos.