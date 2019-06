42 anos depois, bispo do Funchal revoga suspensão do padre Martins Júnior

O bispo do Funchal revogou, este domingo, a suspensão do padre Martins Júnior, que tinha sido decretada em 27 Julho de 1977, nomeando-o administrador paroquial da Ribeira Seca, concelho de Machico.

“Tendo em consideração que, passados estes anos as razões primeiras que levaram à aplicação e manutenção dessa pena deixaram de existir, o Bispo do Funchal, depois de ouvido o Rev.do Padre Martins Júnior e os Conselhos Episcopal e dos Consultores, decidiu revogar a referida pena de suspensão”, pode ler-se no texto, divulgado online.

Martins Júnior foi suspenso, há 42 anos, pelo bispo Francisco Santana.

O padre, hoje com 81 anos, nunca deixou esta paróquia, presidindo a celebrações religiosas, apesar da suspensão e da ausência de nomeação oficial da diocese.

O sacerdote ocupou vários cargos políticos, como deputado da Assembleia Regional e como presidente do Município de Machico, entre 1989 e 1997. A intensa atividade política e postura reivindicativa, após o 25 de abril, terá levado a que entrasse em rota de colisão com o então bispo do Funchal, D. Francisco Santana.

D. Nuno Brás já tinha prometido dar resposta a casos pendentes como este. O atual bispo do Funchal vai visitar a Paróquia da Ribeira Seca, no dia 14 de julho, às 17h00.