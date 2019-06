Treinador do Chivas espera que contratação de Briseño fique fechada em breve

Tomás Boy, treinador do Chivas Guadalajara, admite que não ainda não está fechada a contratação do defesa-central Antonio Briseño, do Feirense.

"É importante que as circunstâncias ajudem. Que os planetas se alinhem para tudo correr bem. A direção está a trabalhar forte para conseguir. Não se pode dizer nada por agora", disse, citado pelo jornal "Marca".

Briseño, de 25 anos, disputou duas temporadas no Feirense, e tem ainda mais um ano de contrato com o clube que desceu à II Liga. Esta temporada, foi o único defesa-central totalista na I Liga. No total, somou 59 jogos com o clube fogaceiro, e apontou cinco golos.

O técnico da equipa mexicano reconhece que ainda precisa de dois reforços antes do início do campeonato - um deles Briseño -, e não esconde as dificuldades para fechar os negócios. "Estava contemplada essa possibilidade. As coisas não são imediatadas", disse.