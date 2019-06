Casa Pia e Vilafranquense sobem à II Liga

O Casa Pia e Vilafranquense garantiram a subida à II Liga, este domingo, após vencerem nas meias-finais do Campeonato de Portugal.

A equipa lisboeta perdeu por 2-1 nos Açores, em casa do Praiense, mas venceu a eliminatória pelos golos fora. O Casa Piada tinha vencido, em casa, por 1-0, na primeira mão.

No Campo de Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, União de Leiria e Vilafranquense voltaram a empatar a uma bola, o mesmo resultado da primeira mão. Depois de novo empate no prolongamento, a partida foi para as grandes penalidades.

O Vilafranquense até falhou o primeiro penálti, mas aproveitou os dois falhados pela equipa de Leiria.

Casa Pia e Vilafranquense fazem história e vão estrear-se na II Liga. Os dois clubes discutem o título do Campeonato de Portugal, no próximo domingo, no Estádio Nacional do Jamor. Para além das duas equipas promovidas, Feirense, Chaves e Nacional juntam-se ao segundo escalão, proveniente da I Liga.