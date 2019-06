João Sousa entra no quadro principal em Halle

João Sousa garantiu, este domingo, a qualificação para o quadro principal do torneio de Halle, na Alemanha.

O número um português, atualmente na 71ª posição do "ranking", venceu o sérvio Miomir Kecmanovic, 83º, por 6-7 (8-10), 6-4 e 6-1, na segunda ronda do "qualifying". João Sousa já tinha eliminado Jannik Sinner, no sábado, na primeira ronda.

Sousa ainda não conhece o adversário para o torneio de relva, e poderá defrontar o alemão Rudolf Molleker, o polaco Hubert Hurkacz ou outro jogador proveniente da ronda de qualificação.