Cillessen indeciso entre Roma e Valência

Jasper Cillessen deverá assinar pela Roma ou Valência, garante o "Mundo Deportivo".

O guarda-redes holandês esteve associado ao Benfica, que, segundo o jornal espanhol, terá recusado pagar os 30 milhões de euros que o Barcelona exige para permitir a saída do guardião.

Valência e Roma são os clubes dispostos a pagar o valor pelo internacional holandês. O novo clube de Paulo Fonseca já terá demonstrado interesse em Cillessen na última temporada, quando perdeu Allisson Becker para o Liverpool, mas acabou por contratar Robin Olsen, que poderá não agradar o técnico português.

O Everton também foi noticiado como um dos interessados no guardião, mas negou o interesse.

Cillessen já confirmou publicamente que está de saída do Barcelona, depois de três temporadas na sombra de Ter Stegen. No total, fez apenas 32 jogos no clube catalão.