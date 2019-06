Benfica vence a "negra" e sagra-se campeão nacional de futsal

O Benfica sagrou-se campeão nacional de futsal, este domingo, após vencer o Sporting, por 4-3, na quinta e derradeira partida da série, disputada no Pavilhão da Luz.

As águias entraram muito forte na partida, com dois golos de Raúl Campos durante o oitavo minuto da partida. Cardinal reduziu para os leões, apenas um minuto depois. O empate chegou aos 13 minutos. Léo bateu um livre, que ainda desviu em André Coelho antes de entrar na baliza.

O resultado final ficou decidido ainda na primeira parte. Bruno Coelho marcou, aos 14 minutos de jogo, e Raúl Campos fez o "hat-trick", aos 15 minutos. Léo, de calcanhar, reduziu, aos 18 minutos, e o resultado não voltou até ao final do jogo, apesar dos leões insistirem para empatar e levar a partida para prolongamento.

O Benfica conseguiu quebrar a hegemonia do Sporting, que procurava o pentacampeonato.

A equipa de Nuno Dias entrou na final com uma vitória no pavilhão da Luz, após prolongamento, mas perdeu a segunda partida, em casa. As águias venceram o terceiro jogo, novamente em casa e, no quarto jogo, com o título a uma vitória de distância, o Benfica caiu no prolongamento, com a "negra" marcada para este domingo.

Os leões enviaram uma bola ao ferro, nos últimos segundos da partida, num livre perigoso, na última oportunidade da partida.