Chuva regressa esta semana

O estado do tempo no continente vai continuar instável. A próxima semana traz chuva e temperaturas baixas para a época do ano, principalmente no Norte e Centro do país.



"Teremos probabilidade de precipitação durante toda a semana, mais nas zonas Norte e Centro. Segunda-feira, aguaceiros fracos no litoral, a partir do final da tarde. A precipitação vai continuar na terça e quarta-feira", começou por explicar Cristina Simões, em declarações à Renascença.

A meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta que, na quarta-feira, "a chuva no litoral vai estender-se a outras regiões, a partir da manhã", com principal foco, novamente, nas zonas Norte e Centro.

O Sul do país não será tão afetado, "com menos nebulosidade, mas será um tempo a ocorrer precipitação durante toda a semana", alerta a especialista.

Em relação à temperatura, esta deverá descer a partir de terça-feira: "Nas regiões do interior, a temperatura máxima deverá descer entre quatro a cinco graus".