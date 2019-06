Maurizio Sarri é o novo treinador de Ronaldo na Juventus

A Juventus anunciou Maurizio Sarri como o novo treinador, num contrato válido por três temporadas, até 2022.

Cristiano Ronaldo e João Cancelo têm assim técnico para a próxima época, depois de confirmada a saída de Massimilliano Allegri.

Sarri, de 60 anos, deixa o Chelsea, quando ainda tinha mais dois anos de contrato. Na sua a primeira aventura no estrangeiro, Sarri terminou no terceiro lugar da Premier League, perdeu a final da Taça da Liga, e conquistou a Liga Europa.

O experiente treinador regressa ao futebol italiano, depois de ter orientado o Nápoles entre 2015 e 2018, rivalizando com a "Vecchia Signora" pelo título da Serie A.

Sarri arrancou carreira no início da década de 90, nas divisões inferiores do futebol italiano, subindo a pulso até ao topo do futebol italiano. Passou por clubes como Cavriglia, Sansovino, Pescara, Hellas Verona, Perugia, até chegar ao Empoli, em 2012/13. Estreou-se na Serie A, em 2014/15, e rumou ao Nápoles, em 2015.

Chelsea em apuros

O Chelsea fica assim sem treinador. A proibição de contratar jogadores na próxima temporada, por castigo da UEFA, afasta grande parte dos treinadores de maior perfil.

Os "blues" têm sido associados a Frank Lampard, que arrancou carreira de treinador na última época, e fez um bom trabalho no Derby County, falhando por pouco a subida à Premier League.