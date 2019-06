Ataque a petroleiros. Papa preocupado com crise no Golfo Pérsico

O Papa manifestou este domingo a sua preocupação com as “tensões” no Golfo Pérsico, apelando à intervenção da comunidade internacional para promover o diálogo.

“Sigo com preocupação o crescimento das tensões no Golfo Pérsico. Convido todos a recorrer aos instrumentos da diplomacia, para resolver os complexos problemas dos conflitos no Médio Oriente”, disse, no final da Missa a que presidiu na localidade italiana de Camerino, onde se encontra este domingo.

“Renovo também à comunidade internacional um forte apelo para que faça todos os esforços possíveis para favorecer o diálogo e a paz”, acrescentou.

Presumíveis ataques a dois petroleiros no mar de Omã, ao largo do Irão, fizeram aumentar a tensão na região, com trocas de acusações entre Washington e Teerão.

Na sua intervenção, o Papa recordou ainda a celebração do Dia Mundial dos Refugiados, por iniciativa da ONU.

“Esta jornada convida todos à solidariedade com homens, mulheres e crianças que fogem de guerras, perseguições e violações de direitos fundamentais. Que as nossas comunidades eclesiais e civis estejam próximas e atentas às suas necessidades e sofrimentos”, apelou.