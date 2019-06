A ministra da Cultura diz não entender o protesto dos trabalhadores do Teatro Nacional de São Carlos garante que pretende resolver problemas de décadas com uma solução de futuro.

Num artigo de opinião publicado na edição deste domingo do jornal “Público”, Graça Fonseca começa por recordar o anúncio do Governo de investir 3 milhões de euros na reabilitação e modernização do São Carlos para depois lamentar que o sindicato que está a promover a greve não considere relevantes as obras exigidas há mais de 20 anos.

No mesmo artigo, a ministra explica também que o processo negocial sobre as carreiras, salários e horários de trabalho, garantindo que uma das sete reivindicações não teve a resposta que era exigida: a de resolver até 15 de setembro, a harmonização salarial das carreiras técnicas do Teatro Nacional de São Carlos e da Companhia Nacional de Bailado.

O protesto dos trabalhadores do Teatro Nacional de São Carlos já levou ao cancelamento de várias récitas da ópera “La Bohème”, que tem mais uma apresentação às quatro da tarde deste domingo.