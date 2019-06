Festa da família. Patriarcado de Lisboa convida famílias para um dia de celebração e encontro

“Vale muito a pena sublinhar a importância da família, não só sublinhar, mas também aqui criar estruturas, condições para que as famílias vivam a sua identidade, a sua vocação e a sua missão”, sublinha o responsável da Pastoral Familiar do Patriarcado de Lisboa.

O padre Rui Pedro Carvalho diz que o “objetivo desta festa é celebrar a família, fazer com que as famílias também se encontrem umas com as outras, dar a conhecer às famílias um conjunto de realidades eclesiais e serviços que estão também ao seu dispor, que as podem também ajudar neste caminho. E, ao mesmo tempo, também despertar nas famílias este desejo delas próprias se entenderem como sujeito de evangelização”.

O desafio lançado é que “as famílias no seu seio se entendam como igrejas domésticas e que descubram também algumas formas de oração. No fundo, criar no seio da família esta dinâmica da espiritualidade, de se encontrarem em Deus”.

Um dos pontos altos desta festa são os jubileus matrimoniais, com a bênção dos casais que celebram 10, 25, 50 e 60 anos de casamento.

O padre Rui Pedro admite que “era fundamental sublinhar também a importância da vivência do matrimónio e, nesse sentido, celebrar concretamente toda a vida familiar”.

Será durante a eucaristia que o Cardeal Patriarca irá abençoar os cerca de 200 casais presentes pelas suas bodas matrimoniais.

Na sua mensagem para esta festa, D. Manuel Clemente afirma que “será um belo dia pela beleza de cada família como lugar de vida convivida e Igreja doméstica de oração e partilha”.

E acrescenta “com toda a Diocese viveremos a liturgia como lugar de encontro com Deus e com os outros, sendo em cada família que esse encontro começa a acontecer, juntando gerações, sonhos e experiências compartilhadas”.

A Festa Diocesana da Família começa às 10h00. Estão previstas várias atividades, espaços de oração, uma feira familiar, festival da família com muita música e animação, um piquenique e termina com uma missa às 16h00.