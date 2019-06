Brasil vence Torneio de Toulon

O Brasil venceu o torneio de Toulon, este sábado, após bater o Japão nas grandes penalidades.

A partida chegou ao final do tempo regulamentar empatada a um golo. Anthony marcou para o Brasil, aos 18 minutos, e Ogawa empatou, aos 39 minutos.

Wendel, do Sporting, entrou na partida na segunda parte, enquanto que Lucas Fernandes e Tabata, do Portimonense, não saíram do banco. Wendel não vacilou na cobrança do seu penálti, e o Brasil venceu por 5-4 na cobrança das penalidades.