Lembras-te, Benfica? Keirrison troca de clube no Brasil

Keirrison, antigo avançado do Benfica, é o novo reforço do Centro Sportivo Alagoano (CSA), do Brasileirão, anunciou o presidente do clube, em declarações ao "Globo Esporte".

O ponta-de-lança de 30 anos estava sem clube, depois de terminar contrato com o Londrina.

Keirrison chegou ao futebol europeu em 2010, assinando contrato com o Barcelona. Foi emprestado ao Benfica, na primeira metade da temporada, onde fez apenas sete jogos. Foi ainda emprestado à Fiorentina, antes e regressar, em definitivo, ao Brasil.

Passou pelo Santos, Cruzeiro, Coritiba e Londrina, antes de ter nova oportunidade no futebol europeu, no Arouca. Fez apenas dois jogos e regressou ao Brasil.