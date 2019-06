Derby County quer segurar Frank Lampard na próxima época

O Derby County quer manter Frank Lampard como treinador na próxima temporada. Apesar de ter contrato até 2021, o clube inglês quer renovar vínculo com o jovem técnico, para assegurar a sua estadia na próxima época.

Lampard tem sido o nome associado ao Chelsea, que deverá perder Maurizio Sarri para a Juventus. De acordo com a "Sky Sports", os "blues" ainda não terão feito qualquer abordagem para contratar Lampard, devido à incerteza do futuro do atual treinador, Sarri.

O italiano é o favorito da "Vecchia Signora" para assumir o cargo, e já terá mesmo acordo para regressar à Serie A. Sarri não escondeu que gostaria de regressar a Itália, apesar de ter conquistado a Liga Europa, esta época, com o Chelsea.

Caso o Chelsea perca Sarri, a primeira escolha será Frank Lampard, que arrancou a carreira de treinador apenas esta época, e levou o Derby à final do "play-off" de subida à Premier League, que perdeu para o Aston Villa.

Lampard tem uma cláusula de rescisão de cerca de 4,5 milhões de euros, que o Chelsea terá de pagar para resgatar a lenda do clube. Os "blues" estarão proibidos de contratar jogadores na próxima época, por castigo da UEFA, facto que afasta o interesse de treinadores de maior perfil.