Gedson vai ser operado após fratura no pé

O médio do Benfica Gedson Fernandes sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito, e será submetido a uma intervenção cirúrgica na próxima segunda-feira, dia 17 de junho.

As águias informaram a lesão, numa breve nota no "site" oficial, sem revelar o período de paragem do médio.

Gedson, de apenas 20 anos, encontra-se de férias, após a participação no Mundial sub-20 com a seleção portuguesa, e poderá mesmo falhar o arranque dos trabalhos da pré-temporada 2019/20.

O médio fez três golos em 46 jogos esta temporada, exibições que lhe valeram a estreia na seleção principal portuguesa.