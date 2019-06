Homem baleado no Cacém esta madrugada

Um homem foi baleado hoje de madrugada num joelho, numa rua na zona do Cacém, no concelho de Sintra, quando se encontrava com outras duas pessoas, disse à agência Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.

Fonte do Cometlis explicou que, cerca da 01h30, "três homens estavam a beber e a fumar" e, de repente, um dos elementos puxou de uma arma de fogo e disparou sobre um deles.

O autor do tiro colocou-se depois em fuga.

A vítima, com cerca de 30 anos, foi transportada para o Hospital Amadora-Sintra com ferimentos leves.

Como foi usada uma arma de fogo, a investigação passou para a Polícia Judiciária.