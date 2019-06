Brasil entra a vencer na Copa América

O Brasil venceu, esta madrugada de sábado, a Bolívia, por 3-0, no jogo inaugural da Copa América, realizada em solo brasileiro.

No Estádio do Morumbi, em São Paulo, a partida chegou empatada ao intervalo, com fortes contestações dos brasileiros na bancada. A partida ficou resolvida em apenas três minutos no arranque da segunda parte.

Coutinho abriu o marcador, aos 50 minutos, de grande penalidade, e dilatou a vantagem com um cabeceamento, aos 53 minutos, assistido por Roberto Firmino. Já perto do apito final, Everton protagonizou o momento da noite. Depois de uma arrancada pela esquerda, o extremo do Grémio cortou para dentro, e rematou ao ângulo, sem hipótese para o guardião boliviano.

Peru e Venezuela, do grupo do Brasil e Bolívia, entram em campo este sábado, às 20h00. Argentina e Colômbia dão o pontapé de saída no grupo B, às 23h00.