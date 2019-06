Coimbra. Carro da GNR baleado durante ação de fiscalização

Um carro da GNR foi baleado, esta madrugada, em Coimbra, durante uma operação de fiscalização.

A informação foi confirmada à Renascença por fonte da GNR, que acrescenta que os disparos aconteceram por volta da 1h00, no IC2, junto a um posto de abastecimento de gasolina.

“Houve efetivamente disparos contra uma viatura da GNR que se deslocava para um ponto de fiscalização no âmbito da 'Operação Baco'", explicou Diogo Dores, tenente-coronel da GNR, que explica que os militares iniciaram a perseguição a um carro suspeito que, de acordo com os dados consultados com recurso à matrícula, "não teria inspeção".

Quando o carro suspeito não respeitou o sinal de paragem, os militares iniciaram uma perseguição, tendo, a dada altura, e durante a fuga, invertido "o sentido de marcha e disparado contra a viatura da GNR”.

De acordo com a informação disponibilizada pela fonte policial, apenas um dos militares ficou ferido, mas nenhum apresenta qualquer risco acrescido.

Além da GNR, também a Polícia Judiciária de Coimbra, duas ambulâncias e os Bombeiros de Condeixa foram mobilizados.



A GNR ainda não identificou os autores dos disparos, que estão "em parte incerta".