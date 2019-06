Notícia Bola Branca. Árbitro João Capela termina carreira no domingo

João Capela vai terminar carreira este domingo, sabe Bola Branca, apenas duas semanas depois de ter sido confirmada a sua descida de divisão, com o penúltimo lugar da classificação dos árbitros em 2018/19.

O árbitro de 44 anos prepara-se para encerrar uma carreira de 22 anos, iniciada em março de 1997. Capela chegou à I Liga em 2005, e tornou-se árbitro internacional, em 2011, três anos antes de entrar na categoria de profissionais em Portugal.

No total, foram 149 jogos na I Liga, num total de 368 jogos ajuizados, entre I e II Liga, Taças, jogos de qualificação da Liga dos Campeões, Liga Europa, amigáveis e ainda jogos das ligas saudita e egípcia.

O juiz internacional, que iria perder as insígnias no final do ano civil, diz adeus com um último jogo oficial, no campeonato distrital, na final da Taça da AF Lisboa, em Alverca, entre Coutada e Pêro Pinheiro, às 17h00 de domingo.

A acompanhá-lo, em campo, estará o auxiliar, Ricardo Santos. Capela vai assumir, quase em exclusivo, o cargo de embaixador do plano nacional de ética no desporto.