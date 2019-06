Marítimo defronta Braga e Portimonense na pré-época

O Marítimo anunciou o calendário da pré-epoca 2019/20, com sete amigáveis definidos. O plantel começa a trabalhar no dia 1 de julho, no Complexo Desportivo de Santo António, num estágio que se prolonga até dia 14, data em que a equipa seguirá para Lagos.

A equipa orientada por Nuno Manta Santos vai realizar uma maratona de cinco amigáveis em seis dias. Os jogos arrancam no dia 14 de julho, contra o Farense, seguido do Portimonense, Al-Duhail, Sporting de Braga e Lille.

Depois de uma paragem de três dias, a equipa volta ao ativo, num amigável contra o Luton Town, do segundo escalão inglês. O jogo de apresentação aos sócios será feito contra o Las Palmas.