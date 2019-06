Apesar da lesão, Klay Thompson deverá assinar novo contrato com os Warriors

Klay Thompson deverá continuar nos Golden State Warriors na próxima temporada. A garantia é dada pelo "San Francisco Chronicle", que diz que o pai do jogador garante que Klay ficará na equipa.

O extremo de 29 anos termina contrato este ano com o "franchise", e estaria livre para explorar outras opções, com o interesse dos Los Angeles Lakers a ser o mais noticiado durante a temporada. De acordo com a publicação, os Warriors irão oferecer um novo contrato máximo de cinco épocas a Klay, que não deverá recusar.

Thompson vai falhar grande parte da próxima temporada, devido a uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, no último jogo da final, contra os Toronto Raptors.

A lesão obrigará a cirurgia e longa paragem. Mediante os objetivos e desempenho da equipa na próxima época, Klay pode até er poupado de toda a próxima temporada.

Fim da hegemonia?

Depois de terem perdido o tricampeonato para os Raptors, os Golden State Warriors enfrentam uma grande indecisão em relação ao futuro da franquia que dominou a NBA nos últimos anos. Stephen Curry é a única estrela da equipa com contrato longo.



Draymond Green entrará em último ano de contrato, e Klay Thompson, agente livre este verão, deverá ficar na equipa, apesar de confirmada a ausência na próxima época. As maiores indecisões prendem-se com DeMarcus Cousins e Kevin Durant.

Durant sofreu uma também um rutura do tendão de Aquiles, e deverá falhar toda a próxima temporada. O antigo MVP também termina contrato com a equipa, e poderá continuar na equipa, ou rumar a outros destinos, mesmo falhando a época. Já DeMarcus, que fez "apenas" 30 jogos com a camisola de Golden State, também estará livre para negociar um contrato superior noutra equipa.