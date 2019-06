"É bom haver investigação da corrupção", diz Marcelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta sexta-feira que é bom haver investigação da corrupção e disse que Portugal é admirado por isso em países como a Costa do Marfim e Cabo Verde.

O chefe de Estado falava aos jornalistas num hotel de Abidjan, no final da sua visita de Estado à Costa do Marfim, questionado sobre a operação Rota Final, que investiga um alegado esquema fraudulento de viciação de procedimentos de contratação pública.

Na resposta, Marcelo Rebelo de Sousa contestou a ideia de que casos como este mancham a imagem de Portugal. "Não, não", contrapôs, "um Estado de direito que investiga a corrupção faz o que deve fazer".

"E eu aqui encontrei, como encontrei em Cabo Verde, admiração por Portugal nesse aspeto", referiu.

O Presidente da República argumentou que "o que seria estranho é que toda a gente falasse em corrupção e não houvesse a investigação da corrupção".

"Se se fala em corrupção, o haver a investigação é bom", acrescentou.

Marcelo Rebelo de Sousa começou por dizer que não iria "comentar no estrangeiro o que se passa em Portugal", mas quis dar conta do ambiente que encontrou durante esta visita de Estado e, antes, nas comemorações do Dia de Portugal, em Cabo Verde.

"Encontrei uma grande admiração e um grande respeito por um país que tem um Estado de direito democrático e que, perante casos que merecem investigação por causa da corrupção, está a fazer a investigação", declarou.

Segundo o chefe de Estado, "não é possível dizer-se que há corrupção ou suspeitar-se que há corrupção e depois, quando há investigação da corrupção, achar-se que isso é mau".