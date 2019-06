Paris Saint-Germain anuncia saída de Antero Henrique

O Paris Saint-Germain anunciou a saída do diretor-desportivo Antero Henrique.

O dirigente português de 51 anos estava no clube parisiense desde a temporada 2017/18. O clube anunciou a rescisão de vínculo, e agradeceu o contributo nas conquistas nas duas últimas épocas.

"O PSG e Antero Henriques chegaram a acordo para encerrar a sua colaboração. Nos últimos dois anos, contribuiu para os resultados da equipa, que adicionou dois novos títulos de campeão, uma Taça de França, uma Taça da Liga e duas Supertaças", pode ler-se.

O clube parisiense agradece o "profissionalismo e compromisso", e deseja "o melhor no futuro". O PSG não anunciou o seu substituto, que deverá ser Leonardo, que deixou o cargo no AC Milan. Antes de rumar ao PSG, Antero esteve no FC Porto desde 2005.