Diaby troca PSG pelo Leverkusen

O Bayer Leverkusen anunciou a contratação do extremo Moussa Diaby, proveniente do Paris Saint-Germain. O avançado, que também pode desempenhar a posição de lateral, assinou contrato válido por cinco épocas com o clube alemão.

Diaby, de apenas 19 anos, somou 34 jogos na última temporada, tendo sido titular em dez ocasiões. O avançado diz estar ansiosos por jogar na Bundesliga.

"Estou muito curioso sobre a Alemanha, o futebol é especial aqui, e os estádios são grandes. É ótimo jogar na Liga dos Campeões com o clube", disse.

Os clubes não confirmaram valores, mas a imprensa francesa fala em 15 milhões de euros, mais uma percentagem em caso de futura venda.