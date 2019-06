Makelele já não é treinador do Eupen

O Eupen anunciou, esta sexta-feira, que Claude Makelele deixou de ser o treinador da equipa. O antigo internacional francês chegou ao clube belga na época passada e manteve o Eupen na primeira liga.

Makelele, de 46 anos, passa a desempenhar funções de embaixador do clube. O antigo jogador de clubes como Real Madrid, Chelsea e PSG iniciou a carreira de treinador como adjunto dos parisienses. Orientou o Bastia, em 2014/15, foi coordenador técnico do Mónaco, em 2015/16, e antes de se transferir para a Bélgica foi adjunto do Swansea City.