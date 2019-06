Portugal ascendeu ao quinto lugar do ranking da FIFA, atrás da Inglaterra, na atualização publicada esta sexta-feira pelo organismo que tutela o futebol mundial. A subida de dois lugares surge na sequência da conquista da Liga das Nações, em cuja fase final a seleção portuguesa somou duas vitórias, diante da Suíça e da Holanda.

Portugal regressa ao “top-5” das melhores seleções do mundo e ultrapassa Croácia e Uruguai, que no último Campeonato do Mundo afastou a seleção treinada por Fernando Santos.

Nas quatro primeiras posições não houve alterações, com a Bélgica na liderança, seguida das seleções de França, Brasil e Inglaterra.

A classificação dos primeiros dez é a seguinte:

Bélgica – 1746 Pts.

França – 1718

Brasil – 1681

Inglaterra – 1652

Portugal – 1631

Croácia – 1625

Espanha – 1617

Uruguai – 1615

Suíça – 1605

Dinamarca - 1589