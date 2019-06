Rúben Semedo não rejeitaria Porto ou Benfica

Rúben Semedo espera por uma decisão sobre o seu futuro, depois de já ter sido associado a FC Porto e Benfica. O central formado no Sporting relançou a carreira, esta época, no Rio Ave, clube que reforçou em janeiro, depois de meio ano no Huesca, sempre cedido pelo Villarreal, clube com o qual tem contrato até 2022.

Em entrevista à Renascença, Rúben Semedo reage com agrado às notícias sobre o interesse dos dois grandes portugueses. "É sinal de reconhecimento do meu bom trabalho, a que espero dar continuidade. Se jogaria num grande de Portugal, para além do Sporting? No futebol não existe a palavra nunca. Se acontecer não haverá nenhum problema. Os jogadores de futebol têm de se adaptar e eu não fujo à regra", refere.

Na transferência do Sporting para o Villarreal, os leões incluíram uma cláusula anti-rivais, Benfica e Porto, o que pode condicionar um eventual negócio.

Desejo de continuar em Portugal

Rúben Semedo que ainda não sabe onde vai jogar na próxima temporada, mas admite que gostava de ficar em Portugal.



"Não há nada certo. A situação está nas mãos dos meus empresários- Existem várias hipóteses e eu fico feliz por isso, é sinal que realizei um bom trabalho. Pessoalmente, gostava de ficar em Portugal mas agora há que descansar. Penso que numa ou duas semanas, a situação ficará resolvida", adianta.

Rúben Semedo que, este sábado, vai apadrinhar o torneio de futebol juvenil “Amadora Foot", no Monte da Galega, na cidade da Amadora.



"Gosto de estar presente neste tipo de eventos. É uma oportunidade para os miúdos sairem do bairro e fazerem o que mais gostam. É o estado mais puro do futebol e faz-me lembrar do meu passado, claro", conclui.