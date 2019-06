​De São Bento ao Santo António

É uma edição do “Visto de Fora” entre o desencanto e a festa. Na semana do 10 de junho, Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez debatem as chamadas de atenção deixadas pelo presidente das comemorações.

João Miguel Tavares falou de um país onde predomina a corrupção, a amnésia, a lentidão da justiça e a falta de oportunidades, sem que os políticos demonstrem empenho.

Mas esta foi também a semana da vitória da selecção nacional de futebol na Liga das Nações e do Santo António, de que Olivier e Begoña são fãs incondicionais.

No plano europeu, Olivier e Begoña analisam a corrida à sucessão de Theresa May no Reino Unido, a situação política em Espanha e o novo grupo de extrema-direita no Parlamento Europeu.

E terão os nossos comentadores o hábito de “passar pelas brasas”?