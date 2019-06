Benfica no mercado por um ponta-de-lança

Luís Filipe Vieira abre a porta à contratação de um ponta-de-lança. Em entrevista exclusiva à Renascença, em que o presidente do Benfica fala sobre a formação do clube, fica a certeza de que há posições em que o plantel será abastecido por jogadores da casa, mas no ataque há uma lacuna para preencher no mercado.

"O Benfica tem sempre de comprar, porque há posições para as quais não consegue, neste momento, ainda produzir. O Benfica [na formação] não tem pontas-de-lança e é importante dar aos nossos treinadores aquilo de que eles precisam, se nos mostrarem que os que temos não têm essa competência", explica Luís Filipe Vieira, com a convicção de que "a grande maioria dos jovens que estão no Seixal têm competência para estar na primeira equipa do Benfica".

Entre esses, garante, estão os laterais produzidos no Seixal. "Posso já adiantar que o Benfica não vai comprar laterais. Não vale a pena as pessoas estarem a dizer que não temos laterais. Os futuros laterais do Benfica estão dentro do clube", reforça.

Vieira acrescenta, ainda, que pensa que para o meio-campo o Benfica "também não tem necessidade de comprar jogadores". O plano está definido, está em marcha e passa por apostar no que o clube produz em casa.

Raul de Tomás associado

Raul de Tomás, avançado do Real Madrid, é o alvo prioritário das águias para a próxima época. De acordo com a imprensa nacional, o Benfica estará disposto a dar 18 milhões de euros para assegurar a contratração.

Aos 24 anos, o espanhol foi contratado pelo Real Madrid ao Rayo Vallecano, em 2017, e de novo cedido ao clube de Vallecas, na época que agora termina. Marcou 14 golos, depois de ter apontado 24 no segundo escalão.