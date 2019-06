Natxo González é o novo treinador do Tondela. O espanhol, de 52 anos, sucede a Pepa e assume o seu primeiro projeto no escalão principal. O basco tem carreira nos escalões secundários do futebol espanhol, onde soma duas subidas de divisão, com o Alavés (2012/13) e com o CF Reus (2015/16), em ambos os casos da 2ª divisão B para o segundo escalão do futebol espanhol.

Esta época foi contratado pelo Deportivo, com o objetivo de devolver os galegos à primeira liga, mas acabou por ser demitido à 33.ª jornada. Saragoça, Reus, Alavés e San Andreu são os outros clubes por onde Natxo González passou.

O Tondela não revela o tempo de duração do contrato do novo treinador.